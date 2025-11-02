Tití Gómez, el primate influencer creado con IA que muestra la cultura colombiana en sus videos

Tití Gómez es un personaje digital creado con inteligencia artificial que se ha ganado el corazón de miles de personas dentro y fuera de Colombia. A través de sus videos comparte historias, tradiciones y costumbres del país, convirtiéndose en un embajador virtual de la identidad colombiana.

La idea surgió del propósito de crear un puente entre lo digital y lo humano, utilizando la tecnología como una herramienta para preservar y difundir la riqueza cultural de Colombia. Durante el proceso creativo se consideraron varios animales, pero el mico fue elegido por su expresividad y su capacidad de generar cercanía con las personas, explicó su creador Jhonattan Sarmiento.

El resultado ha sido un fenómeno viral, colombianos alrededor del mundo se han identificado con Tití, encontrando en él una forma cálida y divertida de reconectar con sus raíces y con la esencia alegre que caracteriza al país.