Temblor HOY, 2 de noviembre, sacudió Santander: reporte oficial SGC de epicentro y magnitud
Sobre las 3:59 p. m. de este domingo, el Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte temblor.
Un temblor de magnitud 3.6 sacudió el departamento de Santander, hoy 2 de noviembre, a las 3:59 hora local. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una profundidad de 153 km y su epicentro se localizó en Los Santos.
Según el portal del SGC, los municipios cercanos al sismo son: Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 9 km, Villanueva (Santander) a 16 km.
Noticia en desarrollo