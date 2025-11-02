Temblor HOY, 2 de noviembre, sacudió Santander: reporte oficial SGC de epicentro y magnitud

¿Dónde se sintió? Temblor HOY 2 de octubre cerca a Colombia: impacto, magnitud y epicentro

Un temblor de magnitud 3.6 sacudió el departamento de Santander, hoy 2 de noviembre, a las 3:59 hora local. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una profundidad de 153 km y su epicentro se localizó en Los Santos.

Según el portal del SGC, los municipios cercanos al sismo son: Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 9 km, Villanueva (Santander) a 16 km.

Noticia en desarrollo