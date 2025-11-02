Procuraduría alerta sobre posibles fallas en convenio para mejorar la malla vial de Santa Marta

Imagen de referencia de los programas ‘Transformando Mi Barrio’ y ‘Obras barriales’ de la Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación preventiva frente a la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible de Santa Marta (EDUS), tras detectar posibles irregularidades en el convenio firmado con la Alcaldía para el proyecto de mejoramiento de la malla vial urbana, que supera los 26 mil millones de pesos.

El ente de control advirtió que el tipo de convenio usado no debería aplicarse para ejecutar obras públicas, ya que existen mecanismos legales específicos como la licitación o la selección abreviada que garantizan mayor transparencia y participación de oferentes.

Según la Procuraduría, el proceso podría vulnerar principios esenciales de la función pública como la igualdad, la publicidad y la moralidad administrativa, lo que generaría un riesgo de nulidad del contrato.

Además, el órgano de control alertó que la EDUS habría impuesto condiciones técnicas que podrían limitar la competencia entre proponentes, al exigir que la experiencia se acreditara bajo un único código de contratación.

Ante estas observaciones, la Procuraduría recomendó revisar de manera urgente el proceso para asegurar que se cumplan los principios de transparencia y legalidad en la adjudicación del proyecto vial.