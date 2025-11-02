Primera agenda de las Fiestas de Independencia de Cartagena 2025

Cartagena está en conteo regresivo para conmemorar las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, una fecha que celebramos con orgullo, alegría y por supuesto con una nutrida agenda que tiene a la expectativa no solo a la ciudad sino al país entero.

”Es importante que toda Colombia y el mundo conozcan la trascendencia del 11 de noviembre para la historia del país. Cartagena está lista para conmemorar esta fecha y quisimos superar lo logrado en el 2024. Por eso desde nuestra Gerencia de Fiestas de la mano del IPCC y Corpoturismo hemos preparado una agenda a la altura de esta gran celebración de nuestra Superciudad”, afirma el Alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Para este 2025, la Fiesta que nos une tendrá programación desde este 1 de noviembre con la tradicional celebración de Ángeles somos, la única manifestación cultural de la ciudad declarada Patrimonio Inmaterial Cultural del país, y se extenderá hasta el 17 de noviembre, con diferentes eventos entre los que se destacan: los desfiles de Traje Artesanal y Traje de baño del Reinado de Independencia; el tradicional bando - Gran Desfile de independencia, Desfile Náutico, entre otros.

”Desde el Instituto de Patrimonio y Cultura de la ciudad invitamos a todos los cartageneros a celebrar nuestra independencia. Nuestros artistas: músicos, bailarines, artistas plásticos, han sido claves en esta celebración. A través de su talento han plasmado todas esas expresiones que nos llenan de orgullo y que tienen un gran significado dentro de esta conmemoración no solo de ciudad sino del país entero”, expresa Lucy Espinosa, Directora del IPCC.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta es la agenda del primer fin de semana de noviembre

Aunque desde octubre, La Fiesta que nos une tomó diferentes escenarios y espacios de la ciudad, la agenda de eventos oficiales y cabildos en los barrios se robustece a partir de este 1 de noviembre. A continuación te contaremos cuáles son los eventos de este fin de semana para que te programes con tu combo de amigos.

“Cartagena de Indias ya está en modo: Fiestas de Independencia del 11 de noviembre. Animamos a la ciudadanía a vivir con orgullo y goce Caribe, asumiendo un comportamiento ejemplar que engrandezca esta celebración, cuidándonos mutuamente y siendo ejemplo de cultura ciudadana. Hemos trabajado por tener unas fiestas inclusivas, con real impacto social y económico para todos”, agrega Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas.

Viernes, 31 de octubre

1.⁠ ⁠Carnaval del Buen trato. Lugar: El Socorro. Hora: 3:00 p. m.

2.⁠ ⁠Cabildo de San Diego y de sombreros. Lugar: San Diego. Hora: 6:00 p. m.

3.⁠ ⁠Tradicional desfile de comparsas. Lugar: Blas de Lezo. Hora: 2:00 p. m.

Sábado, 1 de noviembre

1. Celebración de Ángeles somos del Distrito. Hora: 9:00 a. m. Se realizará en 25 puntos de la ciudad entre los que se encuentran: La María, Bayunca, El Pozón, Blas de Lezo, Nelson Mandela, Ciudadela 2000, entre otros.

2.⁠ ⁠Cabildo tradicional de Las Muñeconas. Lugar: Los Calamares. Hora: 10:00 a. m.

3.⁠ ⁠Cabildo infantil Ángeles somos, dioses de libertad. Lugar: Centro Histórico, inicia en Las Bóvedas. Hora: 2:30 p. m.

4.⁠ ⁠Cabildo de Lo Amador. Lugar: Lo Amador, inicia en Las botas viejas. Hora: 3:00 p. m.

5.⁠ ⁠Cabildos de negros de Cartagena. Lugar: Centro Histórico, inicia en Las Bóvedas. Hora: 2:30 p. m.

Domingo, 2 de noviembre

1.⁠ ⁠Desfile de Tradición Festiva - Traje artesanal, de las candidatas al Reinado de Independencia. Lugar: Plaza de la Aduana. Hora: 6:30 p. m. Se presentan: Eddy Herrera y los Soneros de Gamero.

2. Desfile folclórico por la paz y los valores. Lugar: El Líbano. Hora: 2:00 p. m.

3.⁠ ⁠Cabildo de Torices. Lugar: Torices, inicia en la calle Santa fe. Hora: 2:00 p. m.

4.⁠ ⁠Desfile folclórico novembrino. Lugar: Chiquinquirá. Hora: 3:00 p. m.

Lunes, 3 de noviembre

1.⁠⁠Cabildo ancestral ecos de una historia negra. Lugar: Daniel Lemaitre. Hora: 4:00 p. m.