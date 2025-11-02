Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto Pombo

¿Por qué tenemos cada vez menos acceso a la naturaleza?

Escuche el análisis de expertos sobre la razón por la cual existe tanta pérdida de biodiversidad en el planeta.

Más de la mitad del PIB global depende de la naturaleza. Sin embargo, un millón de especies animales y vegetales están amenazadas de extinción. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? ¿Cómo vemos en el día a día la pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas?.

Para este capítulo hablamos con Mario Armando Higuera, director del Observatorio Astronómico Nacional; con el ex ministro de medio ambiente, Carlos Correa; con Jaime Pumarejo, ex director de Breath Cities; con Germán Andrade, investigador Senior del Instituto Humboldt; y con la doctora en ciencias y biología, Loreta Roselli.

