Extraditados por negocios con droga en el Catatumbo

Oficiales de la Interpol escoltando extraditados a Estados Unidos. FOTO: Stringer/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Cúcuta

Una operación de la Policía de Colombia e Interpol en las últimas horas junto con la Fiscalía General de la Nación permitió el envío de un grupo de colombianos requeridos en extradición por narcotráfico, algunos de ellos con injerencia en el catatumbo, en Norte de Santander.

Los nacionales están requeridos por las Cortes del Distrito Federal de Puerto Rico y del Distrito Sur de Florida en los Estados Unidos.

Dentro del grupo de personas capturadas se encuentran José Orlando Buitrago Rodríguez, Alias “Tito Borracho” quien según las autoridades registra un prontuario judicial desde hace 22 años cuando inició presuntamente su actividad criminal con una organización dedicada al narcotráfico en el Catatumbo conocida como “Los Burros”, comprometidos en la producción y tráfico de cocaína.

Este hombre fue vinculado a una serie de investigaciones por lavado de activos a través de empresas de maquinaria pesada y ganadería.

Otro de los extraditados es Jhon Jairo Pacheco Páez, Alias “Jhon”, capturado en el municipio de Ocaña y quien según la autoridad internacional coordinaba el envío de cocina en asocio con el frente 33 de las disidencias armadas farc.

Con ellos también fueron capturados Luis Frank Tello Cándelo, Fabian Agredo Hoyos, Winder José González, Custodio Enrique Simancas Castro, Jordán José Molinares Santiago, Alfonso Gómez Pineda y Lency Ortega.

Los detenidos fueron enviados en un vuelo privado a Los Estados Unidos donde deberán responder a la autoridad judicial por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado.