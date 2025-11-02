“No cederemos ante la criminalidad”: Matiz tras la captura de disidentes de las Farc

Tolima

A través de sus redes sociales, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, agradeció el operativo de las Fuerzas Armadas que permitió la captura de dos disidentes de las Farc vinculados con amenazas en contra de su integridad.

La mandataria destacó el trabajo del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, que permitió realizar el operativo de allanamiento en la vereda Tuamo, de Rovira, en el que fueron capturados los dos presuntos disidentes de las Farc.

“Este hecho reafirma que en el Tolima no daremos un solo paso atrás frente a la criminalidad. No habrá tregua para quienes pretendan sembrar miedo o atentar contra la tranquilidad de nuestra gente”, manifestó Matiz.

A renglón seguido, la gobernadora aseguró que continuará trabajando en los territorios para garantizar la seguridad de las comunidades que, en relación con las disidencias de las Farc, padecen especialmente el flagelo de la extorsión.

“Seguiremos firmes, trabajando en el territorio, escuchando a las comunidades, construyendo seguridad y confianza desde cada rincón del departamento. El Tolima se respeta, se defiende y se gobierna con la gente y para la gente”, enfatizó.

Las capturas se producen una semana después de que se conoció que las disidencias al mando de alias Calarcá, al parecer con su Frente Joaquín González, planeaban un atentado con explosivos en contra de la gobernadora del Tolima. Por tanto, los dos capturados guardarían relación con dicho frente, aunque todavía resta por conocer un informe más detallado de las autoridades.