María del Mar Agudelo representará a Colombia en la Olimpiada Internacional Juvenil de Ciencias 2025

Con tan solo 14 años, María del Mar Agudelo Salazar, una joven de Medellín apasionada por la ciencia, el deporte y la música, hace parte de la selección dentro de los dos jóvenes de Medellín y cuatro de Bogotá para representar a Colombia en la XXII Olimpiada Internacional Juvenil de Ciencias (IJSO 2025), que se llevará a cabo del 23 de noviembre al 2 de diciembre en el Centro Educativo Sirius, ubicado en la costa del mar Negro, en Rusia

Este será su primer viaje internacional, una oportunidad para aprender, compartir con jóvenes de más de sesenta países y demostrar el talento y la disciplina que la han destacado en el ámbito académico. En el certamen, donde China, India y Corea del Sur suelen liderar el medallero, Colombia suma ya once participaciones con importantes reconocimientos, consolidando una trayectoria de excelencia en la formación científica de sus estudiantes.

La historia de María del Mar es la prueba de que la disciplina puede abrir grandes oportunidades. Su participación en esta olimpiada no solo representa un logro personal, sino también el reflejo de encontrar en la ciencia una forma de transformar su entorno, inspirar a otros y dejar en alto el nombre del país en los escenarios del conocimiento mundial.