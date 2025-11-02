La narración oral brilla en el FICC 52

La edición 52 del Festival Internacional de la Cultura (FICC) destacó la riqueza de la narración oral, con una programación diversa que se desplegó en distintos escenarios de Tunja. La Plazoleta San Francisco fue testigo de Callecuento, con la participación de Duván López, Clandestino Rueda y Juan Pablo Cantor, mientras que la Sala C-CREA acogió la franja Alas–Salas con Ana Arango de Medellín y Mauricio Linares de Bogotá. La jornada culminó en el Auditorio Eduardo Caballero Calderón con la Función de Gala a cargo de Fredy Ayala y Simone Negrin, mostrando que la palabra une y permanece en la memoria.

El domingo 2 de noviembre, el área de Narración Oral cerró con la Tarde de Poesía Costumbrista en el Parque Principal de Togüí, a partir de las 2:00 p.m., con la presentación de Poetas de Mi Tierra (Boyacá). Este cierre consolidó la celebración de las raíces y la tradición, recordando a la comunidad que la oralidad es un patrimonio que se escucha, se vive y se transmite de generación en generación.