La literatura deslumbra en el cierre del FICC

El Festival Internacional de la Cultura (FICC) cerró su versión 52 con un enfoque en la literatura que conquistó a los asistentes. La Cabina Poética, ubicada en la Feria CosechArte, ofreció un espacio para conectar con relatos inspiradores, destacando la diversidad de voces nacionales e internacionales que participaron en Tunja y otros municipios del departamento.

Durante el cierre, el Colectivo Huracán presentó su muestra comercial, invitando al público a acercarse y apoyar la literatura colombiana. «...Hay muchos escritores colombianos novedosos que les pueden interesar...», aseguró Doris, una de las líderes del colectivo, destacando la riqueza de la creación literaria local.

Paralelamente, en Paipa se lanzó el libro Industria de la música, desde la inspiración hasta la monetización, mientras que en CosechArte se presentó la Antología Literaria FICC, que reúne los textos ganadores de la convocatoria. El festival invitó a la comunidad a seguir celebrando la palabra y la creatividad, consolidando la literatura como uno de los grandes protagonistas de esta edición.