Faber Burgos, entre los diez finalistas de la convocatoria SERA para viajar al espacio

El divulgador científico colombiano Faber Burgos avanza en la convocatoria SERA (Space Exploration & Research Academy), una iniciativa internacional que busca democratizar el acceso al espacio y brindar a personas del común la oportunidad de vivir una experiencia.

Conocido por sus experimentos y contenido educativo, Faber ha destacado por sus proyectos de divulgación científica, como la misión en la que lanzó cápsulas de arcilla con semillas desde la estratósfera, a más de 35.000 metros de altura.

En esta convocatoria, que reunió a más de 32.000 participantes de todo el mundo, solo seis serán seleccionados para formar parte de la experiencia espacial. Actualmente, Faber ocupa el puesto número 10, acercándose a cumplir uno de sus grandes sueños, llegar al espacio y representar a Colombia en una misión científica sin precedentes.

