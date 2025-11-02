Alejandro Pinzón, el santandereano que lleva el arte Naíf a los grandes escenarios del mundo

El artista santandereano Alejandro Pinzón ha conquistado con su talento los escenarios más importantes del arte internacional. Radicado en Nueva York, su obra representa el arte naíf o costumbrista, una expresión que ha logrado posicionar como una mirada moderna a las raíces culturales de Colombia y Santander.

Sus obras han sido expuestas en Francia, Mónaco, Bélgica, España, China y Japón. En el Principado de Mónaco presentó su obra en el World Trade Center y participó en el Grand Prix de Mónaco, mientras que en Rusia fue invitado a la Bienal del Museo de Arte Moderno de Moscú, donde compartió espacio con piezas de Henri Rousseau, uno de los grandes referentes mundiales del arte naíf.

Alejandro organizó en Bogotá el Primer Festival Internacional de Arte Naíf de Colombia, un evento pionero en América Latina que reunió a 40 artistas de distintos países y tuvo una gran acogida.

Hoy, Alejandro Pinzón continúa promoviendo el arte colombiano desde el exterior y contribuyendo a la carrera artística de sus paisanos, demostrando así que las raíces santandereanas pueden brillar en cualquier rincón del mundo.