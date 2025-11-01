Shakira en Bogotá: Horarios, setlist y artistas invitados

Luego de su paso por Cali, la artista barranquillera regresa a Bogotá para presentarte en el Escenario Distrito Cultural Vive Claro. Recordemos que ella se presentó este año también en Bogotá en el Estadio El Compín en dos ocasiones en el mes de febrero.

Lea más información: Shakira hizo vibrar el Pascual Guerrero con un show histórico en Cali

Este sería su octavo show en Colombia luego de haberse presentado en su natal Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá, además, cerrará su gira por Latinoamérica con este espectáculo.

Artistas invitados:

Mientras que en Cali vibraron a ritmo de música salsa con el Grupo Niche como artistas invitados, Bogotá lo hará con música filarmónica, ya que Shakira estará acompañada de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá, quienes así lo anunciaron en sus redes sociales, convirtiendo esta presentación en una noche mágica.

Horarios:

Estos son los horarios asignados para el espectáculo de Shakira este primero de noviembre en el Escenario Vive Claro en Bogotá:

Apertura de puertas: 4:30 pm

4:30 pm Shakira: 8:30 pm

Setlist:

Más información: Shakira termina su gira en Colombia y lanza isima en alianza con importante empresa latinoamericana

Aunque la artista ya estuvo en febrero en la capital de país, se espera que para este último show llegue con más sorpresas. Además agregará temas de su álbum “Pies descalzos” que cumplió 30 años este 2025. Se espera que esta sea la lista de canciones que tendrá en el concierto:

La fuerte

Girl Like Me

Las de la intuición / Estoy aquí

Empire

Te felicito

TQG

Don’t Brother

Hips dont lie

Monotonía

Chantaje

Copa Vacía

La bicicleta

Acróstico

Monotonía

Soltera

Cómo, dónde y cuándo

Última

Ojos así

Pies descalzos, sueños blancos

Suerte

Antología

Día de enero

Waka Waka

Music Sessions #53

La pared

Puntos de acceso al concierto:

En las entradas que se cargan a la aplicación Quentro va a poder ver cuál es el número de la puerta que se le asignó para el ingreso al concierto, allí le indicará su su entrada es por la Av. Esmeralda, Calle 26 o cra 53.

Debido a la magnitud del concierto, en el que se prevé un setlist de alrededor de 30 canciones, él Vive Claro diseñó un plan de ingreso y salida con el propósito de garantizar la movilidad y seguridad de los asistentes al concierto y lo habitantes que residen en zonas aledañas a la instalación del escenario. Estos son los puntos habilitados para facilitar el ingreso de los fans:

Puerta 1: Avenida La Esmeralda - Carrera 60, movilidad reducida.

Puerta 2: Avenida La Esmeralda - Carrera 60, salida vehicular.

Puerta 3: Avenida La Esmeralda - Carrera 60, entrada vehicular.

Puerta 5: Calle 53.

Puerta 7: Calle 53.

Puerta 9: Calle 26. Movilidad reducida.

¿Dónde parquear en Vive Claro?

Vive Claro cuenta con disponibilidad de parqueaderos, pero los usuarios tienen que estar atentos porque deben reservar sus cupos. Para hacerlo deben ingresar a www.redparking.co donde encontrarán las diferentes opciones.

Los asistentes al concierto de Shakira en Vive Claro tienen la opción de parquear sus vehículos en el parqueadero de Vive Claro (Av. Carrera 60 # 44B - 21), pero también en parqueaderos cercanos como el del Hotel Hyatt (Calle 24 A # 57 - 56), el de la Biblioteca Virgilio Barco (Av. La Esmeralda # 57 - 60) o en el de la Gobernación de Cundinamarca (Calle 26 # 51 - 53).