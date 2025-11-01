Selección Colombia Sub-17: este es el grupo que afrontará en el Mundial - Cortesía FCF Selección Colombia

¡Terminó la espera! El próximo lunes 3 de noviembre empezará el Mundial Sub-17 y la Selección Colombia alista lo que será su debut en la competencia.

Es preciso recordar que el cuadro nacional regresa a este campeonato, tras ocho años de ausencia. La última vez que disputó la Copa del Mundo de la categoría fue en India 2017, donde llegó hasta los octavos de final con figuras actuales como Kevin Mier y Jaminton Campaz.

REPASE ACÁ LA CONVOCATORIA DE COLOMBIA PARA EL MUNDIAL SUB-17

📸 ¡Los arqueros que se pondran la capa para volar y 𝙙𝙚𝙛𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙚𝙡 𝙖𝙧𝙘𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙎𝙪𝙗 17 𝙈𝙖𝙨𝙘𝙪𝙡𝙞𝙣𝙖 𝙚𝙣 𝙌𝙖𝙩𝙖𝙧! 🧤⚽💪#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/h6a67ayoDY — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 31, 2025

¿Cuál es el grupo de Colombia en el Mundial Sub-17?

La Selección Colombia quedó ubicada en el bombo 2 del sorteo, es decir que le figuraba una zona con una potencia europea y otros dos seleccionados relativamente accesibles. En este orden de ideas, la Tricolor quedó ubicada de la siguiente manera:

GRUPO G

Alemania

Colombia

Corea del Norte

El Salvador

Así las cosas, el equipo cafetero comenzará su lucha ni más ni menos que frente a los europeos, duelo del que podría encaminar su clasificación, para después enfrentar a rivales con los que tendrá que sacar diferencias importantes para acceder a la siguiente instancia.

Es preciso recordar que el formato para este campeonato juvenil cambió y ahora son 48 las selecciones participantes, es por esto que no solo avanzarán las dos líderes de cada grupo, sino que también las ocho mejores terceras. Así pues, el margen para clasificar es amplio.

Le puede interesar: ¿Quién es Santiago Londoño? La gran figura de la Selección Colombia Sub-17

Calendario de Colombia en el Mundial Sub-17

Alemania vs. Colombia

Fecha: 4 de noviembre.

Hora: 9:45 de la mañana.

El Salvador vs. Colombia

Fecha: 7 de noviembre.

Hora: 7:30 de la mañana.

Colombia vs. Corea del Norte

Fecha: 10 de noviembre.

Hora: 8:30 de la mañana.

También puede leer: Así podrá ver en exclusiva los partidos de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17