Seis capturados y más de 130 comparendos en fiesta de halloween

Operativo en varios puntos de la ciudad de Cúcuta / Foto: Policía Nacional.

Cúcuta

La Policía Metropolitana de Cúcuta entregó un balance de las acciones lideradas para tratar de mantener el control en la ciudad en medio de las celebraciones que se generaron con ocasión del Halloween.

El comandante de la institución coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “gracias a los dispositivos que trazamos en conjunto con la alcaldía y el ejercito nacional logramos mantener la seguridad ciudadana y los controles que tanto reclamó la ciudadanía y por fortuna no tenemos víctimas ni hechos que lamentar”.

Durante los resultados de operatividad en las ultimas horas, las autoridades incautaron seis armas de fuego, se revisaron 10.522 personas por antecedentes, 9.984 antecedentes a vehículos, y se aplicaron 129 comparendos.

Se adelantaron 35 inmovilizaciones a motocicletas, y 45 comparendos por Código Nacional de Tránsito en los operativos adelantados en vías.

El oficial explicó que las medidas acordadas se mantendrán durante todo este puente festivo teniendo en cuenta la alta demanda de actividades que se adelantaran durante estos días en la ciudad y el área metropolitana.