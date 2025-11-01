Oración para HOY 1 de noviembre: ¿Qué santo se celebra en este día?

El inicio de noviembre supone la llegada de una de las celebraciones más populares en la Iglesia Católica: el Día de Todos los Santos. Esta se lleva a cabo después del Halloween y, como su nombre lo indica, se le rinde un homenaje a todos aquellos que alcanzaron la santidad, tanto a quienes fueron canonizados como a los no canonizados.

Esta festividad tiene lugar desde hace casi 1.300 años cuando se erigió una capilla en la Basílica de San Pedro durante el pontificado del papa Gregorio III entre los años 731 y 741. De esta manera, se estableció una fecha en el año para conmemorar a todos los santos.

Casi un siglo después, con la llegada de Gregorio IV, esta fecha se extendió por toda la Iglesia Católica. Además, se cree que el 1 de noviembre fue establecido para eliminar cualquier celebración pagana, teniendo en cuenta que coincide con una fiesta de este tipo promovida por los pueblos germanos.

¿Hay alguna conmemoración a algún santo durante el 1 de noviembre?

A diferencia de otros días en el calendario, durante el 1 de noviembre no se le rinde devoción a algún santo en particular, sino a varios hombres y mujeres que alcanzaron la santidad y gozan de la presencia de Dios en el cielo. Esta fecha también tiene un significado especial al tomarlos a ellos como modelo, al igual que a Jesús, para vivir una vida conforme a lo establecido en el Evangelio y obtener esa plenitud.

Oración para este sábado 1 de noviembre de 2025

De acuerdo a la aplicación católica Hallow, esta es la oración que se reza en las iglesias de todo el mundo para acompañar la celebración de Todos los Santos:

“Dios todopoderoso y eterno, por cuyo don veneramos en una sola celebración los méritos de todos los santos, concédenos, te rogamos, por las oraciones de tantos intercesores, la abundancia de la reconciliación contigo que anhelamos vivamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos”.

¿Cómo celebrar la fiesta de Todos los Santos?

Según explica Hallow, hay varias actividades que pueden llevar a cabo los fieles católicos en el mundo para celebrar la Fiesta de Todos los Santos. Estos son:

Ir a misa: Durante esta jornada, muchas parroquias ofrecen horarios para asistir a misa tanto en la jornada matutina como vespertina. Para ello, es importante consultar la programación.

Explorar el arte religioso de los Santos: Existen algunas parroquias que cuentan con imágenes de santos en las vidrieras o en un mural. También es posible hacer el recorrido virtual en la página web de los Museos Vaticanos.

Rezar con un santo

Leer sobre la vida de un santo: La vida y obra de los santos está disponible en diferentes libros. Algunos a los cuales se puede conmemorar el día de hoy son los siguientes: