Medellín: Más de 500 vehículos inmovilizados y 800 comparendos dejan operativos de Halloween

Medellín

Desde las siete p. m. y durante toda la noche del viernes y la madrugada del sábado, diferentes entidades del Distrito de Medellín, la Policía y el Ejército realizaron redadas sorpresa en diferentes puntos de la ciudad donde se registraron concentraciones masivas y las famosas rodadas en motos y carros. Se evidenció una enorme cantidad de conductores incumpliendo las normas de tránsito.

Los puntos priorizados para estas acciones de seguridad y prevención fueron Manrique, El Poblado, Castilla, Belén, Barrio Antioquia y la autopista, entre otros, donde hubo capturados, comparendos y alrededor de 540 vehículos inmovilizados.

“Alrededor de 800 comparendos por infracciones de tránsito. Por parte de Policía se han logrado, con todos los controles, el día de hoy, alrededor de 32 capturas. Más de 160 armas blancas fueron incautadas y dos armas de fuego también fueron incautadas”, reportó Manuel Villa, secretario de seguridad de Medellín.

Recordemos que en esta actividad preparada por las autoridades participaron más de 1.350 uniformados y funcionarios del Distrito que permitieron garantizar la seguridad de los menores de edad que participaron de esta fiesta de Halloween durante el 31 de octubre de 2025 en la capital antioqueña.