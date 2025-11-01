La comunidad rural de Jardín, Antioquia, reportó el avistamiento de un oso andino

Jardín- Antioquai

Corantioquia, entidad ambiental, informó que la comunidad de una zona rural del municipio de Jardín en el Suroeste de Antioquia grabó a un oso andino deambulando por la zona, por lo que pide a la comunidad la protección del animal mientras se le hace un plan de trazabilidad.

El oso quedó registrado en un video de una persona que se movilizaba en motocicleta por una trocha, pero al sentir el ruido del motor huyó del sitio. Los campesinos han reportado en los últimos días la depredación de varios animales domésticos, por lo que Corantioquia, a través de los profesionales adscritos al convenio de fauna silvestre y a la Oficina Territorial Citará, investiga si estos casos están relacionados con el oso, aunque indica el profesional de Corantioquia que estos hechos son poco probables; sin embargo, es posible que ocurran.

“Para determinar de qué se trata, si realmente se trata de una depredación por parte del oso o, pues, cuáles pueden ser como los factores asociados”, Juan Camilo Torres Guerrera de Corantioquia.

El profesional también recordó la importancia de la preservación del oso, ya que ejerce un papel importante en el ecosistema, por lo que hizo un llamado a la calma a los lugareños.

“Su alimentación está más relacionada con el consumo de vegetales, aunque puede consumir carroña ocasionalmente. Entonces entendamos que el oso es un animal superimportante para este ecosistema. Se le denomina el jardín del bosque porque su función es la de diseminar semillas, dispersarlas, y, además, tiene, pues, unas funciones también dentro del bosque que ayudan a que tengamos, entonces, agua constantemente”.

Recomendaciones de Corantioquia

Mantener la calma y retroceder despacio y sin hacer ruido para no asustar al oso.

• No mirarlo directamente a los ojos, ya que puede interpretarlo como una amenaza.

• No hacer ruidos ni movimientos bruscos: Cualquier movimiento rápido o sonido fuerte puede provocar una reacción agresiva.

• No lo alimentarlo ni provocarlo: Nunca intentes darle comida o lanzarle objetos.

• No te acerques para tomar fotos: Mantén la distancia para no estresarlo ni habituarlo a la presencia humana.

• Reportar a las autoridades: Informa a las autoridades locales sobre el avistamiento para que puedan hacer seguimiento y asegurar la protección del animal y la zona.

• No tomar represalias: Atacar al oso no es una solución y puede ser ilegal, además de peligroso.