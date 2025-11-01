La ANI y Ecosistemas del Dique fortalecen el diálogo social y comunitario en el Canal del Dique

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a través del vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, Óscar Flórez Moreno, junto con la concesión Ecosistemas del Dique y la interventoría visitaron las diversas organizaciones comunitarias que han desarrollado diferentes iniciativas en el área de influencia del proyecto Ecosistemas del Dique.

Estos programas, que fomentan sociedades autosuficientes y sostenibles, son impulsados por el equipo social y ambiental de la Agencia, en el marco del Plan de Gestión Social del proyecto, reafirmando el compromiso del Gobierno del cambio con el fortalecimiento del diálogo social y el relacionamiento comunitario de las regiones más vulnerables del Caribe colombiano.

“Gracias al trabajo social y ambiental desarrollado en esta mega obra estamos mejorando la calidad de vida de los pescadores, campesinos, comunidades étnicas y el bienestar de las familias de Bolívar y Atlántico. Desde la ANI, seguimos comprometidos con la sostenibilidad ambiental del Canal del Dique a través de acciones orientadas a la conservación, recuperación y mejoramiento del entorno natural en las áreas de influencia del proyecto” manifestó el vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia.

Durante las jornadas se visitaron sectores de los municipios de Mahates, Arroyohondo, Santa Lucía, Campo de la Cruz, y en el corregimiento de Pasacaballos, específicamente la vereda Leticia. Dentro de estos lugares donde el folclor, la danza, la cultura y el conocimiento ancestral daban la bienvenida a diálogos comunitarios se evidenció el avance de la Asociación Ecoturística Comunitaria Sostenible Las Zarzaleras (ASOECOSOZA) por consolidar la iniciativa de ecoturismo y gastronomía de la Ciénaga del Zarzal.

Así mismo, en este recorrido se conoció la productividad agrícola impulsada por la Asociación de Productores Agropecuarios y Medio Ambiente Campesina Sur del Atlántico (ASOPROCAMSUR), así como otro sitio emblemático: el Centro Cultural, una construcción que hoy es una realidad gracias al cumplimiento de los acuerdos de consulta previa con la comunidad afrodescendiente.