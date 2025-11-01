Halloween sangriento en El Espinal: hubo tres sicariatos en menos de 12 horas

Tolima

El viernes 31 de octubre, durante la celebración de Halloween, se vivió un verdadero día de terror en El Espinal, Tolima. Se presentaron tres ataques sicariales aislados, en los que fallecieron dos hombres y un tercero resultó herido de gravedad.

De acuerdo con el coronel Carlos Fuelagán, comandante de la Policía en el Tolima, el primer sicariato se presentó sobre las 2:20 de la tarde en pleno centro del municipio, donde dos hombres en motocicleta atacaron con arma de fuego a un hombre de 63 años de edad, identificado como Luis Díaz Rodríguez.

“Al parecer, interceptaron a la víctima cuando iba a ingresar a un establecimiento comercial. El ciudadano fue trasladado de inmediato al hospital local, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas”, señaló el coronel Fuelagán.

El segundo sicariato ocurrió hacia las 8:45 de la noche en el barrio Caballero y Góngora de esta población, donde también atacaron con arma de fuego a Edinson Ramón Torrez Lavado, de nacionalidad colombo-venezolana, quien murió.

Apenas unos minutos después, sobre las 8:52 de la noche, también fue atacado Raúl Stiven Herrera Pulecio en el barrio Betania, frente a una estación de servicio. Este hombre, quien presenta anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales y tentativa de homicidio, sobrevivió a los dos impactos de bala que recibió en un antebrazo y cerca del tórax.

Así, en menos de 12 horas, el terror se apoderó del segundo municipio más poblado del Tolima. Según el capitán Jesús Alberto León, comandante de la Estación de Policía en El Espinal, todos los casos quedaron a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín).