Gobierno vuelve a publicar decreto para modificar requisitos del Ministerio de la Igualdad

Colombia

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Igualdad, volvió a publicar para comentarios el decreto que busca modificar los requisitos para ser viceministro en dicha cartera.

Según el documento que estará publicado hasta el próximo 4 de noviembre en la página web del Departamento de Función Pública, lo que se busca es adicionar un parágrafo al artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015 con el objetivo de que quede de la siguiente manera:

“Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los Viceministros del Ministerio de la Igualdad y Equidad, por sus características especiales, enfoques diferenciales y la especialidad de las políticas sociales que maneja, se tendrán en cuenta como requisito para su ejercicio el título profesional en una disciplina académica y acreditar experiencia profesional”.

De acuerdo con la propuesta, en caso de entrar en vigencia esta normativa, para trabajar en el Ministerio de la Igualdad solo se necesitaría como requisito el título profesional en alguna disciplina académica y la experiencia profesional.

El vínculo con el caso Juliana Guerrero:

Hay que señalar que esta no es la primera vez que el Gobierno busca modificar esta normativa pues el pasado 29 de agosto ya había sido publicado este borrador de decreto, justo cuando también inició la controversia por el presunto nombramiento de Juliana Guerrero como posible viceministra de Juventudes.

Sumado a esto es clave tener en cuenta que hasta el momento no se ha evidenciado que Juliana Guerrero cuente con un título profesional válido, tarjeta profesional o un posgrado, documentos exgidos por el actual manual de funciones del Ministerio.