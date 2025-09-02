Jennifer Pedraza advierte que Juliana Guerrero no tiene tarjeta profesional: “Es una burla”

Congreso

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció que Juliana Guerrero, a quien el Gobierno busca nombrar como viceministra de Juventudes, no tiene tarjeta profesional.

Según advirtió la congresista, el manual de funciones del Ministerio de la Igualdad señala, claramente, que “para ser viceministra necesita: Opción 1: Pregrado + Tarjeta profesional + Posgrado + Experiencia profesional

Opción 2: Pregrado + Tarjeta profesional + 24 meses de experiencia profesional”, de acuerdo con Pedraza, Juliana Guerrero NO cumple ninguna.

Señala además Jennifer Pedraza que incluso en el caso de que Guerrero contara con un título profesional, “la opción 1 no la cumple porque no tiene tarjeta profesional, y sabemos que hasta hoy no ha iniciado su trámite, además de no tener posgrado”. Menciona que la la opción 2 tampoco la cumple “porque ni la tarjeta ni la experiencia profesional exigida”.

Sumado a esto, alertó la representante a la Cámara que en la hoja de vida de Juliana Guerrero que fue publicada por el Ministerio de la Igualdad, sigue sin aparecer el supuesto pregrado que obtuvo.

“Ocultar o maquillar información oficial no solo es una falta de transparencia, también mina la credibilidad de una cartera que debería ser ejemplo de rigor y honestidad”.

Agregó Pedraza que este hecho “no es un simple error administrativo”, por el contrario, lo calificó como “una burla al movimiento social que luchó por el Ministerio de la Igualdad”.