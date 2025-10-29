Nadie pudo frenar los ataques de Israel. No hay sanciones, ni castigo: médico de origen palestino

El 10AM habló el Dr. Refaat Alathamna, médico boliviano de origen palestino quien logró salir de Gaza hace pocos días, contó cómo fue su experiencia y si ha cambiado en algo la situación desde que el gobierno de Israel aprobó el acuerdo con Hamás para el alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes.

El médico se refugió en Jordania luego de estar dos años cambiando de hogar junto a su esposa y sus cinco hijos, indicó que está luchando hace más de un año y medio para salir. “las cosas antes de la guerra estaban mal también. Había un bloqueo, había una crisis económica, había guerra cada momento, en 2004, en 2016, en 2020 y sigue. Nosotros sabemos que Israel no se va a calmar antes de hacer sus planes, que es el exterminio del pueblo palestino”, afirmó.

A pesar de haberse decretado el alto al fuego no se ha levantado el bloqueo todavía, no hay colegios, no hay nada. La única cosa que ha cambiado es que ya están entrando algunas ayudas, algunos artículos están bajando de precio, la gente se sintió alivio porque se iban a frenar los ataques, pero lamentablemente han vuelto de nuevo.

Comentó que el caso de su salida del país se hizo gracias a un proceso muy largo: “Yo, gracias a Dios, fui evacuado a través de un proceso muy largo con la Embajada de Bolivia y ahora con la ayuda de México, y sin eso hubiera estado atrapado hasta ahora”.

Cese al fuego:

Pese al cese al fuego decretado el pasado 10 de octubre, el Ministerio de Salud de Gaza informó que al menos 104 palestinos, incluidos 46 niños murieron, y 253 resultaron heridos en los ataques israelíes registrados durante la noche del martes y la madrugada del miércoles en distintos puntos de la Franja.

El médico afirmó que es pesimista ante lo que viene: “Las Naciones Unidas, los países europeos, nadie pudo frenar las masacres cometidas por Israel. Y hasta ahora nadie puede frenar a Israel. No hay sanciones, no hay castigo, no hay nada. Las cosas van a seguir tal vez como están ahora o tal vez peor”.

Concluyó indicando que hay mucha gente que no quiere saber nada de partidos, ni quiere saber nada de Israel, simplemente quieren vivir en paz, mientras que Hamás está entregando todo, buscando a los rehenes para entregarlos a Israel, Israel sigue atacando: “El problema está en Israel”.