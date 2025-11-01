Destituyen e inhabilitan al exalcalde de Cartagena, William Dau, por participación indebida en política

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt (2020–2023), tras determinar que utilizó su cargo para participar en actividades partidistas e intervenir en controversias políticas con fines electorales durante el año 2022.

En un fallo de primera instancia, la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 concluyó que el entonces mandatario incurrió en una falta disciplinaria al respaldar públicamente a dos candidatas al Congreso de la República (período 2022–2026), mediante un audio difundido por WhatsApp.

Aunque el mensaje se originó en un contexto aparentemente privado, el ente de control consideró que el contenido tenía un carácter político evidente, pues Dau manifestó su afinidad con una coalición específica en plena época preelectoral.

“La calidad del sujeto disciplinable y el contexto electoral en que se profirieron las expresiones transformaron el mensaje en un acto de significación pública”, señaló la Procuraduría, que además subrayó que no se trató de una opinión privada, sino de un acto comunicativo con incidencia política, emitido desde la autoridad de un cargo público.

De acuerdo con el Ministerio Público, la conducta del exalcalde vulneró los principios de neutralidad, imparcialidad y moralidad administrativa, considerados pilares de la función pública. Por ello, calificó su actuación como una falta gravísima cometida a título de dolo.

El fallo aún no está en firme, y el exalcalde podrá apelar la decisión ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.