Procuraduría confirma sanción a exalcalde de Cartagena, William Dau, por irregularidades del PAE

La Procuraduría General de la Nación confirmó, en fallo de segunda instancia, la suspensión de 9 meses del cargo del exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, quien no ejecutó el Programa de Alimentación Escolar -PAE- durante el primer semestre de 2020.

Advierte el ente de control que Dau Chamatt, en su condición de alcalde del Distrito de Cartagena (2020-2023), no garantizó la prestación del servicio de alimentación escolar, que debía iniciar el 27 de enero de 2020 pues empezó su ejecución casi cuatro meses después, es decir el 11 de mayo del mismo año.

Por estos hechos, el 31 de marzo de 2025 la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 declaró responsable a Dau Chamatt y le impuso una sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 9 meses, convertidos a salarios devengados para esa época, los cuales fueron tasados en $ 112. 044. 240, decisión que ahora confirma la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

El Ministerio Público calificó el actuar del exmandatario como una falta grave variándola de culpa gravísima a culposa.