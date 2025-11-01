Conductores de “chivas” en Medellín se capacitan en primeros auxilios por temporada decembrina

Medellín

Ante la llegada de las festividades navideñas, el comercio de transporte turístico y de rumba conocido como “Chivas rumbaras” comienza a prepararse para la época en la que incrementan su actividad económica por los recorridos en los municipios con alumbrados navideños y otros atractivos. Pero mover bastantes personas, la mayoría turistas, muchos consumiendo licor, genera una responsabilidad para los conductores de estos tradicionales vehículos; por ello y para evitar novedades durante las actividades, el distrito de Medellín comenzó a capacitarlos.

La iniciativa está dentro del programa Medellín Convive la Noche y pretende que los chiveros reciban capacitaciones en primeros auxilios en caso de que requieran brindar los cuidados iniciales a cualquier persona, pero también se busca que entiendan y apliquen la ley contra el ruido, ya que estos vehículos circulan con los equipos a alto volumen y por zonas residenciales.

“Adelantar procesos de formación dirigidos a los prestadores de servicios turísticos. Para esta vez, tenemos algo muy importante, y es el proceso de formación dirigido a conductores y propietarios de escaleras o chivas que recorren la ciudad. Queremos extender esta invitación para que puedan participar”, manifestó Pablo Vélez Rave, subsecretario de Planificación, Control y Competitividad.

La convocatoria para este sector del turismo y entretenimiento de la época navideña está abierta y aquellos que quieran recibir los conocimientos básicos para evitar ser multados por el ruido y salvar una vida en caso de emergencia.

Las inscripciones se pueden hacer a través del portal de la alcaldía de Medellín en https://forms.office.com/r/E747u414PB. Se espera la participación de unos 80 conductores el miércoles 5 de noviembre.