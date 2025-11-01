A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

A Vivir llegó a Pereira: historias de progreso desde el corazón del Eje Cafetero

En el marco de la Ruta de Regiones, A Vivir que Son Dos Días llegó a Pereira para descubrir sus paisajes, su cultura y las iniciativas que impulsan el desarrollo de la capital risaraldense.

Desde el Cerro Canceles que ofrece una vista privilegiada de la ciudad y sus alrededores se conocieron proyectos emblemáticos como el Bioparque Ukumarí, ejemplo nacional en la protección de la fauna silvestre y la educación ambiental; la innovadora App Mujer Pereira, que promueve la seguridad y el empoderamiento femenino; y el reconocimiento a la tradición gastronómica del departamento con el Récord Guinness del chorizo más largo del mundo, alcanzado en Santa Rosa de Cabal.

Así, la Ruta de Regiones reafirma a Pereira como una ciudad de progreso, identidad y encuentro, donde la naturaleza, la tecnología y la cultura se entrelazan para contar las historias que hacen grande al Eje Cafetero.

Caracol Radio
