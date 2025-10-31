Siete ciudades impulsan la eficiencia energética en edificios públicos

Entre los temas que se discutirán en la feria están la iluminación led, la eficiencia energética, el sistema de bombeo solar de agua y la movilidad eléctrica. Foto: Getty Images( Thot )

Siete ciudades capitales del país fueron seleccionadas para recibir cooperación internacional por más de 700 millones de pesos, con el objetivo de impulsar la eficiencia energética en edificaciones públicas y fortalecer la gestión ambiental urbana.

¿Cuáles son las capitales beneficiadas?

Las capitales beneficiadas son:

Armenia Bogotá Cali Florencia Ibagué Montería Villavicencio

Priorizadas por su liderazgo técnico y ambiental, así como por la inclusión de metas de eficiencia energética en sus planes de desarrollo.

¿De qué se trata el proyecto?

El proyecto hace parte de la iniciativa internacional City Climate Finance – Eficiencia Energética en Edificaciones Públicas, presentada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Cooperación Alemana GIZ, ante el City Climate Finance Gap Fund.

Según explicó Andrés Santamaría Garrido, director ejecutivo de Asocapitales, “este logro ratifica el papel de la Asociación como articulador de proyectos internacionales que fortalecen las capacidades técnicas de los gobiernos locales y promueven el cumplimiento de los compromisos ambientales del país”.

¿Cuáles son los beneficios para las ciudades seleccionadas?

1. Auditorías energéticas en edificaciones públicas para identificar medidas de ahorro.

2. Estudios técnicos en energías renovables aplicados a infraestructuras clave.

3. Modelo financiero sostenible que reinvertirá los ahorros en nuevos proyectos.

4. Capacitación especializada a funcionarios locales en gestión energética.

5. Acompañamiento técnico internacional por parte del Gap Fund y la GIZ.

Además de reducir el consumo energético, la iniciativa contribuye al cumplimiento del artículo 237 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo – Colombia Potencia Mundial de la Vida), que exige auditorías energéticas en edificaciones públicas y un ahorro mínimo del 15 % frente al año anterior.

Santamaría destacó que “cada paso que damos hacia la eficiencia energética es un paso hacia ciudades más sostenibles, competitivas y resilientes”.

Con esta alianza, Asocapitales reafirma su compromiso con la transición energética, la modernización de la infraestructura pública y la acción climática urbana en Colombia.