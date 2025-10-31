Registraduría decidirá la próxima semana sobre inscripción por firmas de Daniel Quintero

Colombia

En la mañana de este viernes el registrador nacional, Hernán Penagos, informó que la organización electoral está evaluando la solicitud de inscripción por firmas del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien busca aspirar como candidato en las elecciones a la Presidencia de 2026.

#RETOELECCIONES El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que “están evaluando jurídicamente”, la solicitud de inscripción por firmas del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien busca aspirar como candidato a la Presidencia en 2026.



“De aquí a la semana entrante con… pic.twitter.com/KbCQSLs7oN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 31, 2025

Según dijo el registrador, dicha solicitud fue recibida en la mañana del jueves 30 de octubre, la próxima y la próxima semana se decidirá si se da vía libre o no a su inscripción.

“Están evaluando jurídicamente, de aquí a la semana entrante con toda seguridad hacemos una evaluación clara y jurídicamente al tema para decidir si aceptamos o no la inscripción”.

¿Por qué la Registraduría deberá decidir?

Hay que señalar que el pasado lunes la Registraduría envió una solicitud al Consejo Nacional Electoral pidiéndole que se pronunciara acerca de si es viable o no la solicitud de Quintero, esto debido a los conceptos que indican que el exalcalde de Medellín estaría inhabilitado para participar de las elecciones del próximo año.

En respuesta, el tribunal electoral afirmó que esta decisión es “competencia del registrador nacional del Estado Civil o del registrador delegado en lo electoral”, de modo que señalan que la Registraduría es la entidad encargada de pronunciarse al respecto.

¿Qué responde Daniel Quintero?

A propósito Quintero aseguró desde su cuenta de X que el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, “le quitó a nuestro movimiento una semana de recolección de firmas” y afirmó que aún no los ha citado para ir a inscribir el comité de firmas. Agregó que se trata de “un bloqueo a la democracia”.