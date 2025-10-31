“Nuestra democracia está en peligro”: Matiz tras las consultas del Pacto Histórico

Tolima

Frente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y en medio de su discurso en el Encuentro Nacional de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad y la Seguridad Territorial que se realizó en Cali, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, insistió en sus denuncias por la extensión del horario electoral en las consultas del Pacto Histórico.

Al igual que lo hizo ante medios de comunicación, la gobernadora también cuestionó ante el ministro la extensión del horario en las votaciones del pasado domingo 26 de octubre.

“En el transcurso de la elección se da la orden de que los que estén después de las 4:00 puedan votar, y resulta que efectivamente se cogen las cédulas de las personas que están en las filas y se permite que esas personas ejerzan su derecho al voto”, detalló la gobernadora.

La mandataria insistió ante el ministro en el caso de Natagaima, donde se habría permitido votar incluso hasta las 6:40 de la tarde, es decir, casi tres horas después del cierre de los puestos de votación.

“El llamado que hoy debemos hacer los gobernadores en esta cumbre es a que existan reglas claras en el proceso electoral que se avecina en el 2026, el próximo 8 de marzo”, advirtió.

Las reacciones

Los pronunciamientos de Matiz en Cali generaron reacciones inmediatas entre los dirigentes del Pacto Histórico en el Tolima. Uno de ellos fue Marco Hincapié, quien aseguró que la extensión del horario fue una decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil y no del Gobierno nacional.

“Ante los recientes pronunciamientos en contra de la consulta del Pacto Histórico del pasado domingo, es importante aclarar a la gobernadora Adriana Magali Matiz que la decisión fue una orden del Registrador Nacional de Colombia, como máxima autoridad electoral el día de los comicios”, expresó Hincapié.

Por su parte, Renzo García señaló que la decisión de la Registraduría intentó precisamente subsanar errores cometidos por la misma entidad, como la reducción de las mesas de votación, lo que generó aglomeraciones y largas filas.

“Debería la gobernadora exigirle al Gobierno que al campesinado, que hoy es un sujeto de especial protección constitucional, se le garantice su derecho fundamental a la participación, a elegir y ser elegido. Vimos que no se les garantizaron esas posibilidades”, concluyó García.