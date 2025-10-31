Milagro en Honda: anciana sobrevivió tras caer en un socavón de 12 metros

Tolima

Angustia generó en el barrio Las Delicias de Honda, Tolima, la emergencia que sufrió María Luz Orjuela Torres, una mujer de 79 años que cayó en un socavón de 12 metros de profundidad en el que reposan las aguas del río Gualí.

El episodio ocurrió cuando la mujer intentó pasar por una zona restringida y resbaló al pisar una piedra. Tras esto, cayó en el socavón, donde tuvo que sostenerse de las raíces de unos árboles mientras llegaba el auxilio de los bomberos y personal de la Cruz Roja.

“Montamos anclajes de seguridad a un poste de alumbrado público, y por medio de la escalera y cuerdas se realiza el descenso para lograr estabilizar a la mujer, que solamente se sostenía de una rama. Se realiza seguridad y soporte a las dos personas que se encontraban en aguas del río Gualí y dentro del socavón, y se efectúa la extracción por escalera”, indicó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda.

Por fortuna, la mujer se encontraba consciente pese a la caída, lo que facilitó su rescate del socavón. Además, esto le permitió aferrarse a las raíces y luego a las cuerdas de los rescatistas, evitando ser arrastrada por las aguas del río Gualí.

Los bomberos también destacaron el apoyo de los vecinos del sector y del personal de la Policía Nacional, quienes ayudaron a evitar una tragedia en la Ciudad de los Puentes.