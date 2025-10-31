Magistrado Merchán defiende su “independencia” tras críticas por supuesto conflicto de intereses en caso judicial

El magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, reafirmó su compromiso con los principios de independencia judicial, debido proceso y acatamiento de las providencias, en respuesta a “versiones que buscan deslegitimar decisiones judiciales y a quienes las adoptan”.

El pronunciamiento responde a las criticas que ha recibido el togado, tras ser ponente en el fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal.

Luego de esta decisión judicial, han salido a la luz antiguos señalamientos de conflicto de intereses y presunta manipulación de pruebas.

Se trata del proceso judicial del magistrado Alcibíades Vargas Bautista, quien fue condenado por cohecho y prevaricato tras aceptar sobornos. La controversia surge del vínculo familiar entre ambos: el magistrado Merchán Gutiérrez es su concuñado. Pero, pese a ello, no se declaró impedido para actuar en el proceso. El togado asumió audiencias de control de garantías en el caso y, en una de ellas, tomó la decisión de declarar ilegales interceptaciones telefónicas que eran pruebas cruciales para la Fiscalía.

“La decisión adoptada fue la de avalar la petición de la Fiscalía de cancelar la interceptación de unos abonados por reportarse “actividad sin contenido” y negar la prórroga para otros números por tratarse de comunicaciones entre el defensor reconocido y su representado (...) posteriormente se realizaron indagaciones en mi contra, impulsadas por un par de medios de comunicación que sirvieron de canal para divulgar, conforme a sus intereses, una audiencia de carácter reservado, adelantada por los jueces naturales competentes en las jurisdicciones penal y disciplinaria“, así recordó el contexto el togado.

Ante los cuestionamientos en su contra, el magistrado Merchán reiteró su “compromiso con la transparencia en el ejercicio de la función judicial, el respeto irrestricto al debido proceso y a las decisiones de las autoridades judiciales, así como el acatamiento y observancia de sus efectos jurídicos. Asimismo, invito a que la información dirigida al público se difunda bajo criterios objetivos y previa verificación de su contenido con las fuentes oficiales”.