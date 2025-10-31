Luis Gilberto Murillo supera las 500 mil firmas y avanza hacia su inscripción presidencial en 2026

Colombia

Desde Quibdó, Chocó, el aspirante presidencial Luis Gilberto Murillo anunció que su movimiento ciudadano alcanzó 500 mil firmas validadas, paso necesario para avanzar en el proceso de inscripción de su candidatura ante la Registraduría Nacional.

Murillo, el exministro, excanciller y exembajador, destacó que la recolección de apoyos se ha realizado en distintas regiones del país.

Según su equipo, se han desarrollado jornadas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Cartagena, Bucaramanga y Quibdó, con la meta de llegar al millón de firmas.

¿Cuantas firmas necesita un aspirante para inscribir su candidatura a la presidencia?

De acuerdo con la Registraduría Nacional, los aspirantes que buscan inscribirse por firmas deben recolectar cerca de 650.000 apoyos válidos para avalar oficialmente su candidatura presidencial.

Durante el anuncio, realizado en la capital chocoana, Murillo agradeció el respaldo ciudadano y señaló que su iniciativa busca promover la participación y el diálogo en torno a los retos sociales, ambientales y económicos del país.

El movimiento continuará con las jornadas de recolección en diferentes zonas del territorio nacional antes de cerrar el proceso de inscripción ante la autoridad electoral.

El equipo de campaña ha señalado que continuará recorriendo el territorio nacional “con el corazón en la mano y el oído en la gente”, mientras avanza en la consolidación de su propuesta política centrada en la inclusión, la sostenibilidad y la equidad regional.

El movimiento espera cerrar la etapa de recolección en diciembre de 2025, con un balance que refleje el respaldo ciudadano en todas las regiones del país.

¿Cuál es el propósito de Murillo?

Murillo hace parte del grupo de precandidatos que buscan llegar a la contienda presidencial de cara a las elecciones de 2026 a través de grupos significativos de ciudadanos, una figura que les permite recoger apoyos sin el aval de partidos políticos.

En los próximos meses, su movimiento deberá entregar oficialmente las firmas recolectadas ante la Registraduría Nacional, que se encargará de verificar su autenticidad y validez antes de autorizar la inscripción formal de la candidatura.

De cumplirse el requisito, Murillo se convertiría en uno de los primeros aspirantes en oficializar su aspiración para las elecciones presidenciales de 2026.