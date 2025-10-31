Llamado del sector eléctrico busca mitigar riesgos: Congreso MEM

En la tarde del segundo día del 30° Congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM), la agenda académica se centró en los desafíos que enfrenta el sistema eléctrico nacional en materia financiera, de demanda y regulación.

En este contexto, se desarrolló el panel “Mitigación del riesgo sistémico en el mercado mayorista de energía y su impacto en el mercado minorista”, moderado por Marco Aurelio Vera, gerente de Vera Energy S.A.S.

El espacio contó con la participación de Karen Schutt, ministra encargada de Minas y Energía; Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de ANDEG; José Camilo Manzur, presidente ejecutivo de ASOCODIS; Marta Aguilar, directora ejecutiva de ACCE; y la investigadora Cecilia Maya.

Los panelistas coincidieron en que Colombia enfrenta una creciente estrechez energética, resultado de una expansión de la oferta que no avanza al ritmo de la demanda.

Esta situación genera vulnerabilidades estructurales en el sistema eléctrico y exige reglas claras, señales regulatorias coherentes e inversiones urgentes en generación, transmisión y distribución para garantizar la confiabilidad y sostenibilidad del servicio.

El panel abordó la problemática del riesgo sistémico en el mercado mayorista de energía, destacando la interdependencia entre oferta y demanda, y la necesidad de incentivar nuevas inversiones, especialmente en generación térmica y fuentes renovables no convencionales.

Asimismo, se analizó el impacto del riesgo sistémico en el mercado minorista, con énfasis en la región Caribe, donde el no pago por parte de algunos comercializadores afecta la cadena completa del sector, desde los generadores hasta los distribuidores.

Esta situación pone en evidencia la fragilidad del sistema ante desequilibrios financieros y operativos, y refuerza la urgencia de adoptar medidas estructurales que fortalezcan la estabilidad del mercado eléctrico colombiano.