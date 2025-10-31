Actualidad

“La tecnología debe estar al servicio de la gente”: Federico Gutiérrez

Para el alcalde de Medellín, la innovación, la ciencia y la tecnología son la base del desarrollo para generar oportunidades, empleo y calidad de vida para las personas.

El alcalde resaltó que Medellín avanza hacia el futuro con tecnología, educación y bienestar como motores de cambio. | Foto: Caracol Radio

Durante ‘Medellín Territorio Inteligente’, de Prisa Media, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, destacó que la ciudad avanza en el fortalecimiento de su ecosistema de innovación con una visión centrada en el bienestar ciudadano. A través de programas de formación en habilidades digitales, explicó, se están habilitando 50.000 cupos para que jóvenes accedan a empleos en el sector tecnológico, aprovechando las oportunidades que ofrece la cuarta revolución industrial.

El mandatario también resaltó el papel de la tecnología en áreas clave como la seguridad, la educación y la lucha contra el hambre. Mencionó la construcción del C5i, un centro integrado que incorporará inteligencia artificial para fortalecer la seguridad; y el uso de plataformas como EatCloud, que han permitido recuperar millones de platos de comida para poblaciones vulnerables.

Aquí la entrevista completa:

