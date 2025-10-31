“La innovación de Medellín es fruto de la capacidad crítica y la proyección”: Alejandro Restrepo

Para Alejandro Restrepo, director de Urban Transformation ETH Zurich en Colombia, los logros de la ciudad se han dado gracias al conocimiento científico, el análisis de datos y la toma de decisiones informadas. En su intervención durante Medellín Territorio Inteligente, señaló que el verdadero reto está en mantener una reflexión constante sobre los avances y las carencias de la ciudad, con el fin de seguir construyendo un modelo urbano sostenible, social y participativo.

Restrepo destacó también la importancia de la articulación entre el sector público, la empresa privada y la academia, una alianza que ha sido clave en la transformación de la ciudad. Explicó que la formación académica, la producción de conocimiento y la investigación aplicada son pilares que fortalecen el desarrollo empresarial, urbano y social, permitiendo avanzar hacia una Medellín más innovadora.

Aquí la entrevista completa: