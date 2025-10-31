“La innovación de Medellín es fruto de la capacidad crítica y la proyección”: Alejandro Restrepo
Para el director de Urban Transformation ETH Zurich, los avances de la ciudad son el resultado de un trabajo sostenido y de una visión crítica que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Para Alejandro Restrepo, director de Urban Transformation ETH Zurich en Colombia, los logros de la ciudad se han dado gracias al conocimiento científico, el análisis de datos y la toma de decisiones informadas. En su intervención durante Medellín Territorio Inteligente, señaló que el verdadero reto está en mantener una reflexión constante sobre los avances y las carencias de la ciudad, con el fin de seguir construyendo un modelo urbano sostenible, social y participativo.
Restrepo destacó también la importancia de la articulación entre el sector público, la empresa privada y la academia, una alianza que ha sido clave en la transformación de la ciudad. Explicó que la formación académica, la producción de conocimiento y la investigación aplicada son pilares que fortalecen el desarrollo empresarial, urbano y social, permitiendo avanzar hacia una Medellín más innovadora.
Aquí la entrevista completa: