Interno que recuperaba la libertad de la cárcel de Ibagué fue víctima de intento de sicariato

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un intento de sicariato contra un interno de la cárcel de Picaleña que recobraba su libertad en la tarde del jueves 30 de octubre.

Los hechos se registraron a las afueras del centro de reclusión ubicado en la comuna 9 de la capital del Tolima. La información oficial conocida por Caracol Radio indica que esta persona identificada como Fabián Ariza Marín fue atacada por hombres en moto.

“En la carrera 45 sur en el barrio Picaleña, frente al Complejo Carcelario y Penitenciario COIBA, fue lesionado con arma de fuego un ciudadano de 28 años quien contaba con boleta de libertad”; dijo el mayor Ricardo Andrés Moreno Vargas, comandante del Distrito Uno de Policía METIB.

Además, el oficial aseguró que “Según información preliminar al salir del establecimiento carcelario el hombre fue abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta color negro quienes presuntamente accionaron un arma de fuego en su contra y posteriormente emprendieron la huida”.

Caracol Radio estableció que la víctima de este ataque fue trasladado a un centro asistencial donde se encuentra estable. Mientras que, las autoridades adelantaron un plan candado que permitió la ubicación de una motocicleta que estaría involucrada en ellos hechos.

La persona lesionada reporta anotaciones judiciales por tentativa de homicidio, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y violencia intrafamiliar agravada confirmó la Policía Metropolitana de Ibagué.