Hospital de Alta Complejidad del Putumayo suspende servicios a afiliados de Nueva EPS

La Gerente general del Hospital de Alta Complejidad del Putumayo, Lizeth Martínez, anunció el cierre temporal de servicios a los usuarios de Nueva EPS por falta de pagos.

“Debido al incumplimiento de pagos por parte de la nueva EPS, nos vemos en la necesidad de cerrar temporalmente los servicios a sus afiliados. Esta situación afecta directamente a nuestros especialistas, personal médico y administrativo, así como el mantenimiento de nuestras tecnologías médicas, proveedores de medicamentos, alimentos, transporte y otras áreas esenciales para nuestra atención”, informó la gerente.

Hacen un llamado a la Nueva EPS y autoridades competentes para que cumplan con sus obligaciones, con el fin de restablecer la atención a los pacientes.

Este hospital cuenta con la principal UCI neonatal en la región, y además son líderes en cirugías neurológicas complejas, y procedimientos ortopédicos de alta especialidad. A esto se suma que ofrecen más de 45 especialidades médicas.

El próximo 4 de noviembre, en el auditorio principal del hospital, entregarán más detalles respecto a la fecha de cierre del hospital, y demás medidas, a tomar por esta situación.