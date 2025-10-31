Hospital de Alta Complejidad del Putumayo suspende servicios a afiliados de Nueva EPS
La medida temporal surge por la falta de pagos de la entidad al hospital
La Gerente general del Hospital de Alta Complejidad del Putumayo, Lizeth Martínez, anunció el cierre temporal de servicios a los usuarios de Nueva EPS por falta de pagos.
“Debido al incumplimiento de pagos por parte de la nueva EPS, nos vemos en la necesidad de cerrar temporalmente los servicios a sus afiliados. Esta situación afecta directamente a nuestros especialistas, personal médico y administrativo, así como el mantenimiento de nuestras tecnologías médicas, proveedores de medicamentos, alimentos, transporte y otras áreas esenciales para nuestra atención”, informó la gerente.
Hacen un llamado a la Nueva EPS y autoridades competentes para que cumplan con sus obligaciones, con el fin de restablecer la atención a los pacientes.
Este hospital cuenta con la principal UCI neonatal en la región, y además son líderes en cirugías neurológicas complejas, y procedimientos ortopédicos de alta especialidad. A esto se suma que ofrecen más de 45 especialidades médicas.
El próximo 4 de noviembre, en el auditorio principal del hospital, entregarán más detalles respecto a la fecha de cierre del hospital, y demás medidas, a tomar por esta situación.