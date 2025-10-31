“Hemos avanzado como nunca antes”: MinAgricultura sobre sustitución de cultivos de coca

Cartagena

En el marco del conversatorio “Diálogo Nacional de Tierras: articulación institucional y seguridad jurídica, restituir la tierra para devolver la dignidad” en Cartagena, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, se refirió a la polémica con Estados Unidos sobre los cultivos de cocaína en Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jefe de esta cartera aseguró que el Gobierno Nacional ha logrado avances significativos en la sustitución de cultivos ilícitos “como nunca antes” en regiones como el Cauca y el Catatumbo, mediante programas agrícolas que buscan ofrecer alternativas sostenibles a las familias campesinas. Carvajalino afirmó que el país se encuentra próximo a presentar las cifras oficiales sobre los resultados de estas políticas.

“Lo que podemos decir desde el Gobierno Nacional es que nosotros hemos avanzado como nunca antes en poder desconcentrar la producción de coca, haciendo que las familias campesinas puedan tener una alternativa productiva. Además, como hemos avanzado en el mayor proceso de incautación”, indicó.

Carvajalino señaló que el país enfrenta realidades diferenciadas frente a las áreas con cultivos de coca. “Nosotros tenemos dos tipos de áreas con cultivo de coca: unas altamente concentradas, con un impacto de comercialización fuerte como el Cauca y el Catatumbo y otras que vienen decreciendo, como las zonas de cierre de frontera amazónica en Caquetá y Guaviare”, puntualizó.

La ministra explicó que en el Cauca se ha trabajado con más de 1.500 familias que, a través de instituciones educativas rurales, participan en procesos de transformación productiva. Según la funcionaria, estos esfuerzos han permitido reducir el área sembrada de hoja de coca y disminuir la incorporación de nuevas familias en economías ilícitas.

Asimismo, Carvajalino aseveró que, en el caso del Catatumbo, la estrategia ha incluido la formalización de la tenencia de la tierra para campesinos en zonas de “Ley Segunda”, una medida que ha impulsado la sustitución sin necesidad de intervención directa del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

“Permitimos formalizar las relaciones de tenencia de las familias campesinas, lo que nos permitió avanzar en la transformación productiva. Muchas de esas familias, con el título otorgado, empezaron a transformar sus cultivos de uso ilícito”, dijo.

Carvajalino afirmó que el país se encuentra próximo a presentar las cifras oficiales sobre los resultados de estas políticas, y adelantó que las tendencias son positivas.