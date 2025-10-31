Golpe al narcotráfico en el municipio de Los Patios

En una vivienda del municipio de Los Patios fueron hallados más de 600 kilos de marihuana / Foto Archivo

Cúcuta

Unidades de Policía Judicial Sijin de la Metropolitana de Cúcuta incautaron en las últimas horas seiscientos kilos de marihuana procedente del occidente del país.

El operativo se desarrolló en un inmueble del municipio de Los Patios donde fue hallado el alijo que pretendía ingresar al mercado del microtráfico en la ciudad y en la zona de frontera.

Las autoridades de manera preliminar han informado que al parecer la droga pertenecía a la organización delincuencial conocida como la Familia P, cuyo cabecilla es “Alias Porras”.

Recientemente esta organización manifestó su interés de genera run pacto con otras organizaciones al margen de la ley que delinquen en la zona de frontera, para posteriormente buscar una mesa de diálogo con el gobierno nacional.

Las autoridades indicaron que la droga tendría epicentro de distribución hacía la zona norte de la ciudad de Cúcuta, el centro y la zona de frontera.