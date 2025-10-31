EPM destaca rol de la hidroelectricidad y la planificación en la transición energética del país

EPM reafirmó la importancia de la hidroelectricidad como una fuente clave para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, durante el segundo día del 30º Congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM) en Cartagena.

Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación Energía de EPM, participó junto a expertos nacionales e internacionales del sector en el panel denominado “Transición energética: retos e impactos en la operación segura y confiable de los sistemas eléctricos”, moderado por Gabriel Jaime Ortega, gerente de Generadora Unión.

“La hidroelectricidad es la batería renovable del futuro. Su capacidad de almacenamiento y sus beneficios ambientales la convierten en un pilar fundamental para una transición energética ordenada y sostenible”, dijo Mejía Reyes durante su intervención en el panel.

En este espacio de diálogo y construcción de conocimiento también tomaron parte Francisco Gafarro, líder de la Agencia Internacional de Energías Renovables; Juan Carlos Morales, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM; Carmenza Chain, consultora experta en energía; y Federico Echavarría, gerente de AES Colombia.

Mejía Reyes destacó que EPM está enfocada en el desarrollo de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas de la mano de aliados en el país, lo que fue demostrado en la convocatoria que se realizó a mediados de este año, donde se recibieron propuestas para desarrollar cerca de 2.900 megavatios, de los cuales, 1.100 megavatios cuentan con licencia ambiental pero no tienen punto de conexión, y el resto carece de ambos requisitos.

Sin embargo, se trabajará en el corto plazo con aliados que tengan proyectos más maduros para facilitar su viabilidad.

El gerente de Generación Energía de EPM hizo un llamado a revisar los mecanismos regulatorios, en particular el cargo por confiabilidad, para que reflejen adecuadamente la complementariedad entre tecnologías y permitan aprovechar el potencial energético del país.

“Si queremos seguir creciendo, debemos avanzar en que la energía solar tenga almacenamiento con baterías o con hidráulica de bombeo, para tener una matriz confiable”. afirmó el directivo.

Articular esfuerzos en el sector energéticoen el primer día del Congreso MEM, 29 de octubre en Cartagena, el Grupo EPM estuvo representado por Germán Caicedo, director corporativo de Generación Energía y presidente del Consejo Nacional de Operación (CNO).

En su intervención, Caicedo destacó la importancia de articular esfuerzos en el sector energético en un momento decisivo para la transición energética del país.

Subrayó que este proceso va más allá de la tecnología, implicando cambios en los hábitos de consumo, equidad en el acceso y resiliencia frente a la variabilidad climática.

La participación de EPM en este espacio estratégico para el debate y avance del desarrollo para el país reafirma su compromiso con una transición energética responsable, que garantice el acceso confiable y sostenible a la energía para todos, y que contribuya a la seguridad energética del país en el corto, mediano y largo plazo.