En María La Baja realizaron Consejo Municipal de Política Social

Con el objetivo de priorizar las necesidades en general del municipio, se realizó una sesión más para escuchar los compromisos de los anteriores consejos municipales de política social, en la casa de cultura, Eulalia González Bello.

El alcalde Ramiro González Mancilla, dijo que a varias instituciones se le va a realizar los encerramientos con muros para buscar una mejor seguridad, y muy pronto en un mes, se esperan dotarlos con inmobiliarios.

Jania Castro Morante, secretaria de Inclusión Social y Equidad de Género, dijo que en el COMPOS, participan todas las entidades civiles, policías y militares y cada quien rinde un informe de sus necesidades, y desde este organismo le hacemos seguimiento, para mirar que tanto se ha avanzado, en aras de buscar posibles soluciones a estas problemáticas.

En ese orden de ideas ante peticiones de los estudiantes en materia de apoyo a las actividades culturales al interior de las instalaciones educativas, la secretaria del área, Everlides Contreras Teherán, aseguró que han atendido ferias educativas y culturales en a las entidades educativas.

También, indicó que el plan de alimentación escolar PAE, se amplió en treinta días calendario más, y seguir pensando un cubrimiento universal.

Esto permite que desde ya se esté planeando todo este cubrimiento para el próximo año.

A su turno, la secretaria de salud, Maribel Pacheco Orozco, sostuvo que se han programado una serie de campaña, con el personal que tenemos, incluyendo los equipos básicos, pero por tiempo y espacio no se ha podido iniciar en las instituciones educativas. Se espera arrancar en estos días en lo que falta del año escolar.

Por otro lado, se le solicitó a la policía nacional adscrita al municipio, estar pendiente a través del cuadrante para prevenir posibles riñas entre estudiantes de las instituciones educativas.