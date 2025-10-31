En Cartagena Uninúñez celebró 40 años de historia

Con una emotiva ceremonia que reunió a aliados estratégicos, egresados, estudiantes, docentes y directivos, la Corporación Universitaria Rafael Núñez celebró sus 40 años de trayectoria institucional, reafirmando su compromiso con la educación superior de calidad y el desarrollo del Caribe colombiano.

El evento se llevó a cabo en la emblemática sede de Ciencias de la Salud Miguel Henríquez Emiliani, una edificación moderna dotada con los mejores equipos y espacios diseñados para el aprendizaje y la formación integral de la comunidad académica y del público en general.

Durante la ceremonia, se entregaron condecoraciones a personas e instituciones que han marcado huella en el camino de Uninúñez, entre ellas reconocimientos a la trayectoria académica, a egresados y estudiantes destacados, y a empresas aliadas por su contribución al crecimiento institucional.

Se rindió además un homenaje especial al fundador, el doctor Miguel Henríquez Emiliani, cuya visión y liderazgo hicieron posible la consolidación de una institución que hoy forma profesionales con profundo sentido humano y social.Asimismo, se reconoció la labor de destacadas empresas aliadas, en las categorías:

- Empresa Líder en Alianzas

- Empresa con Aportes a la Educación Continua

- Empresa con Impacto en el Desarrollo Empresarial y Productivo

- Empresa de Excelencia en Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

En su intervención, el rector Miguel Ángel Henríquez López expresó un profundo agradecimiento a toda la comunidad universitaria, resaltando que “estos 40 años son fruto del compromiso de quienes creen en la educación como motor de transformación social. Hoy celebramos una historia viva que sigue creciendo con cada estudiante, docente y aliado que se une a nuestro propósito”.

Con esta conmemoración, Uninúñez reafirma su misión de continuar transformando vidas a través de la educación, guiada por los valores que la han distinguido como una institución líder en el Caribe colombiano.