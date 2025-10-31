El Valle abrió las fronteras a los aguardientes de Caldas por 10 años

Manizales

Esta autorización es por 10 años a la Industria Licorera de Caldas para comercializar el Aguardiente Amarillo de Manzanares en su territorio, de manera tal que la empresa caldense podrá ingresar sin restricciones sus productos destilados a uno de los mercados más grandes de aguardientes del país.

Autorización después del fallo de la Corte Constitucional

Después de 9 meses del fallo de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 (Ley de Licores), eliminando así las fronteras impuestas por los gobernadores de los departamentos que podían restringir la entrada de los productos como fue en su momento el caso de Cundinamarca que prohibió la entrada del aguardiente Amarillo a su territorio.

Los aguardientes caldenses en el país

De esta manera la Industria Licorera de Caldas, consolida su presencia en el 98% de Colombia con su producto estrella Aguardiente Amarillo de Manzanares, quedando pendiente solamente su ingreso al departamento de Putumayo.

“Es una excelente noticia para la ILC, ya que de esta manera superamos las dificultades que se presentaron en estos meses desde que se conoció la sentencia de la Corte Constitucional y ahora los habitantes del Valle del Cauca también tendrán a su disposición el Aguardiente Amarillo de Manzanares, cuyo consumo contribuirá a generar más recursos para la salud y educación en el departamento”, dijo Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la Industria Licorera de Caldas.

Los aguardientes en cifras

Las ventas del Aguardiente Amarillo de Manzanares, ha presentado un crecimiento exponencial, según la empresa, al mes de septiembre, se comercializaron 13,7 millones de unidades reducidas a 750 ml, un incremento del 83,3% frente a igual periodo de 2024.

“Tenemos una proyección inicial de comercializar unas 600 mil unidades de Aguardiente Amarillo de Manzanares en el Valle de aquí a final de año, lo que sin duda nos ayudará a consolidar el mejor año en ventas en la historia de la Industria Licorera de Caldas, en el que esperamos vender entre 45 a 48 millones de botellas, con unas utilidades récord de cerca de 75 mil millones”, indicó el gerente de la empresa de licores caldense.

