Durante los operativos de control se incautaron cerca de 30 kilogramos de dulces en Manizales

Manizales

En el procedimiento se verificaron las condiciones de almacenamiento, las fechas de vencimiento, el etiquetado y el rotulado de los productos ofertados al público, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para los alimentos procesados.

Como resultado de las inspecciones, en un establecimiento se detectaron incumplimientos a la Resolución 2674 de 2013 y a la Resolución 5109 de 2005, relacionados con la ausencia de etiquetado y rotulado, así como con la comercialización de productos vencidos.

En total, fueron incautados aproximadamente 30 kilogramos de chocolates, gomas y dulces blandos, los cuales fueron retirados del mercado por la Policía Metropolitana de Manizales, con acompañamiento técnico de la Unidad de Salud Ambiental y, posteriormente dispuestos para su eliminación final en la empresa EMAS.

De igual manera, se destruyeron cerca de 2,4 kilogramos de productos y 38 unidades entre maní dulce, maní salado y dulces blandos que no contaban con identificación ni rotulado. Así se reafirma el compromiso institucional con la seguridad alimentaria y la protección de la salud pública durante esta época del año.

“Nuestro compromiso es proteger la salud de los manizaleños, especialmente la de los niños, que en esta temporada consumen una gran cantidad de dulces. Estos operativos permiten detectar a tiempo productos que no cumplen con la normatividad sanitaria y retirar del mercado aquellos que representan un riesgo para la comunidad”, señaló el secretario de Salud Pública de Manizales, David Eduardo Gómez.