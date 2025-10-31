Diego Arias sobre la rotación de la nómina: “No queremos quemar a los jugadores jugando cada 3 días”

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, se mostró muy satisfecho tras el triunfo 0-3 sobre Llaneros en Villavicencio, en juego válido por la fecha 18 del fútbol colombiano. Con este resultado, el equipo antioqueño se trepó a la primera posición del fútbol colombiano.

En la rueda de prensa posterior al partido, Arias resaltó el desempeño de sus dirigidos y la importancia de hacer una rotación al interior de la nómina.

¿Qué dijo Diego Arias?

Balance del partido

“El partido en general fue muy bueno por parte nuestra. Desde el comienzo logramos ser muy intensos, sabíamos que Llaneros es un equipo que le gusta controlar el partido a través de muchos pases, sabíamos que era importante evitar que eso sucediera. Nosotros logramos controlar, llegaron situaciones peligrosas que generaron la expulsión, el penal y después todo el partido lo competimos de manera muy seria, intensa, con buenas combinaciones para generar las opciones de gol. Nos vamos muy contentos, porque fue un partido muy serio de parte nuestra y nos da la posibilidad de ser líderes”.

Lo que más destacada

“Lo más importante es que hoy tuvimos la posibilidad de jugar con muchos jugadores que se han formado en el club y tener la presentación que tuvimos hoy, con toda esa gente que nos acompañó, marca algo muy importante que hemos valorado nosotros y es la disposición para crecer, trabajar, esforzarse, para incomodarnos, jugando partidos desde el primer tiempo con un jugador menos, algunas decisiones que consideramos que no fueron justas, pero igual logramos sacar partidos adelante y superarnos. Eso nos va a ayudar a que todos los jugadores, como el caso de hoy, puedan participar y con un rendimiento muy alto, la plantilla y el equipo crece”.

¿Qué cuentas hacen?

“Las cuentas que hacemos es llegar al domingo lo mejor que podamos, recuperarnos muy bien mañana, los jugadores que no tuvieron mucha participación en el juego poder compensar las cargas y preparar lo mejor posible para el partido del domingo. Es las cuentas que hacemos, prepararnos cada día lo mejor que podamos”.

¿Cómo es la elección de los jugadores?

“Depende de muchos factores y no es una decisión solo que recaiga en nuestras manos, el médico lo tenemos súper en cuenta, las cargas en el departamento con Pablo, el rival que tenemos al frente, los jugadores que están amonestados. Lo importante es marcar lo que sucedió hoy, muchas jugadores que habitualmente no juegan y han tenido un rendimiento muy alto. Esos va a permitir que todos los jugadores puedan participar y el equipo pueda mantenerse en un rendimiento muy alto y no quemar a los jugadores jugando cada tres días”.