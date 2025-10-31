Desde Cúcuta están implementando novedosas técnicas para cirugía de varices pélvicas. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Desde Cúcuta se está presentando un procedimiento médico pionero creado y desarrollado por completo en nuestra ciudad, para tratar las várices pélvicas.

Las várices pélvicas son una condición de salud de alta incidencia, en mujeres de edad fértil, que genera mucho dolor y afecta la calidad de vida de las personas.

“Los resultados han sido bastante sorprendentes, lo que hemos visto en los pacientes que hemos intervenido” dijo el pionero de esta técnica, el cirujano vascular, Luis Moreno, nacido en Chitagá.

Aseguró que esta técnica ya “ha sido presentada en diferentes congresos nacionales e internacionales del mundo científico y la aceptación ha sido bastante buena, estamos muy pendientes de los resultados del seguimiento que se tenga para que se mantengan sobre el tiempo y sobre todo se pueda popularizar esta técnica que se ha inventado aquí en la ciudad de Cúcuta”.

Este procedimiento ya fue presentado oficialmente en el Congreso Mundial de Cirujanos Endovasculares (Hendolat) en Costa Rica, también en la Fundación Cardiovascular de Colombia.

Además, por ser una técnica pionera, el especialista nortesantandereano fue invitado a Nueva York, para mostrar esta innovación médica que promete revolucionar la cirugía vascular.