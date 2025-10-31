Condenan a pareja que se fue de vacaciones y dejó abandonadas a sus mascotas en Ibagué

Ibagué

Una pareja fue condenada a seis meses de prisión por un caso de maltrato animal que ocurrió en el año 2021 en la urbanización Victoria del barrio El Salado comuna 7 de Ibagué.

Según María Yurani Vanegas, activista por los animales en el Tolima, luego de una denuncia recibida por parte de la comunidad se atendió un caso en el que cuatro perros fueron abandonados a su suerte durante 15 días en una vivienda.

“Me etiquetaron en un caso, asistimos, encontramos los animales encerrados desde hace 15 días en un segundo piso, la persona de abajo sintió olores fétidos, una persona entró por la venta y encontramos demasiado excremento, incluso un cachorro había muerto y los otros se le habían comido parte del cuerpo”, dijo Vanegas.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Penal Municipal con Función de Conocimiento tras un preacuerdo entre la Fiscalía con Luis David Acero Rubio y Gloria Juliet González persona que eran los responsables de estos perros abandonados.

“Celebramos la decisión porque nos apoya a los que defendemos a los animales, en este caso se juzgó a través de la ley 1714 de 2006, pero queda un precedente de lo que es atentar contra los animales”, resaltó la activista.

La condena por maltrato animal contra estos dos ciudadanos fue de seis meses de prisión y una sanción de 2.5 salarios mínimos mensuales vigentes y la inhabilidad especial de seis meses para la tenencia de animales. Finalmente, se les concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

“Las personas deben saber que los animales no están solos, hay otras denuncias que, si se van a juzgar con la ley Ángel, esperamos nuevas decisiones contra otros ciudadanos que han maltratado”, puntualizó.