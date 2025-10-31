Condenan a más de 31 años de prisión a responsable de feminicidio en Sardinata

Norte de Santander.

A 31 años y seis meses de prisión fue condenado Jhon Mauricio Maldonado Serrano, responsable del asesinato de María Belén Suárez Meza, un caso de feminicidio que conmocionó al municipio de Sardinata, en Norte de Santander, en agosto de 2024.

De acuerdo con la investigación, Maldonado le disparó en repetidas ocasiones a su expareja sentimental tras una discusión, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Luego de cometer el crimen, intentó huir a bordo de un vehículo, pero en su escape chocó contra un tractocamión en la vía Sardinata-Ocaña, donde fue capturado por las autoridades.

El fallo judicial lo declaró culpable de los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, imponiéndole una pena de 31 años y seis meses de prisión.

El caso de Belén Suárez generó indignación en el departamento y reavivó el llamado de organizaciones sociales a reforzar las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia.

La joven había denunciado previamente episodios de maltrato y amenazas por parte de su agresor.