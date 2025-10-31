Boyacá mantiene movilidad en sus vías pese a emergencias por lluvias

El departamento de Boyacá enfrenta complicaciones en algunas vías debido a las fuertes lluvias que han afectado especialmente a municipios limítrofes con Santander, como San José de Pare y Oiba, donde se registran deslizamientos de tierra y colapso de puentes. A pesar de estas emergencias, las autoridades reportan que la mayoría de las carreteras del departamento se encuentran habilitadas, garantizando la comunicación con Cundinamarca y otros sectores.

El Capitán Johnny Camilo González Muñoz, de la Policía de Tránsito y Transporte de Boyacá, indicó que «...en las vías del departamento en este momento hay movilidad, gracias a Dios, salvo algunas restricciones en sectores específicos donde se presentan deslizamientos...»

Para garantizar la seguridad y la movilidad de los ciudadanos durante este fin de semana festivo, la Policía de Tránsito ha desplegado más de 120 uniformados en diferentes sectores, estableciendo áreas de prevención y control, y utilizando radares de velocidad para regular el tránsito. Además, se han dispuesto rutas alternas para sortear los tramos afectados, como Duitama-San Gil y Bucaramanga-Bogotá. El Capitán González enfatizó que «...los policías de tránsito tienen totalmente la orden y la instrucción de ser más cercanos y prestar un mejor servicio, atender a nuestro ciudadano cualquier requerimiento en la vía que necesite...».

El llamado de las autoridades es a planificar los viajes con anticipación y mantenerse informados sobre las condiciones de las vías a través de los canales oficiales. Aunque Boyacá conserva su conectividad, se recomienda precaución en los sectores donde las lluvias recientes han generado daños en la infraestructura vial, mientras se trabaja en coordinación con los municipios y el gobierno departamental para atender cualquier eventualidad. Según el Capitán González, «...lo importante es que tenemos movilidad y comunicación entre los departamentos, y estamos atentos a cualquier novedad que pueda presentarse...»